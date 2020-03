Santoro (Pd): “Fermare i cantieri, sia privati sia pubblici”

UDINE – “La sicurezza sanitaria di tutti è in questo momento la priorità. Il metro dev’essere lo stesso per tutti, anche per coloro che lavoro nel settore dell’edilizia”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro, raccogliendo l’appello delle categorie imprenditoriali del comparto edilizio.

“Fermare i cantieri, sia privati sia pubblici, per non mettere in difficoltà coloro che ci lavorano – scrive l’esponente dem in una nota – è un sacrificio che bisogna fare. È necessario prendere atto dell’impossibilità di molte imprese, grandi, piccole e micro, di reperire non solo i materiali necessari per portare avanti le opere, ma anche delle difficoltà a di trovare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ad assicurare la sicurezza dei lavoratori”.

“Abbiamo notizia di privati che minacciano l’applicazione di penali nel caso dello stop dell’impresa: questo non è accettabile. La strada da intraprendere responsabilmente è quella della sospensione dei cantieri, salvo situazioni di emergenza e urgenza – sottolinea ancora la Santoro -, facendo slittare conseguentemente le scadenze di contributi pubblici, di inizio e fine lavori, di rendicontazione. L’auspicio è che si mettano i direttori centrali nelle condizioni di agire per tutti quei contributi per i quali le scadenze sono comprese nei decreti specifici”.

“Infine – annuncia la consigliera del Pd -, da parte nostra tutta la collaborazione per prevedere un ‘Mille proroghe’ che riguardi tutti i settori”.