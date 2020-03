Lodovica Comello è diventata mamma: è nato Teo

SAN DANIELE – L’attrice e conduttrice televisiva Lodovica Comello è diventata mamma. La cantante ha avuto un bambino, al quale ha dato il nome di Teo.

Originaria di San Daniele del Friuli, Lodovica Comello ha annunciato la nascita del primo figlio con la foto di una manina avvolta in una tutina azzurra postata sul suo profilo Instagram e accompagnata dal messaggio “ciao Teo”. La foto è stata condivisa dal marito, l’attore Tomas Goldschmidt che ha aggiunto un commento: “Adesso sì che comincia la quarantena. Teo è arrivato”.

La notizia è stata ripresa da diversi siti anche locali. La conduttrice friulana è apparsa in tv fino alla messa in onda della semifinale di Italia’s Got Talent; sostituita in finale da Enrico Papi, Lodovica Comello ha trascorso l’ultimo periodo di gestazione nella casa di Milano dove vive con il marito