Esce di strada con il pick-up: intervento dei Vigili del Fuoco

PRATO CARNICO – I vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono stati impegnati, nel pomeriggio di lunedì, per un complesso intervento di salvataggio di un uomo che è stato coinvolto in un incidente stradale in località Sostasio, nel comune di Prato Carnico.

Mentre era alla guida di un pik-up percorrendo la pista forestale 118, l’uomo uscito di strada nell’affrontare una curva, il mezzo di è ribaltato ed è scivolato lungo il pendio della montagna per circa una cinquantina di metri finendo contro un albero che ne ha arrestato la corsa. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo anch’egli sulla scarpata a circa 100 metri dal ciglio della strada.

Per il recupero sono state impiegate le tecniche Saf (Speleo-alpino-fluviali), in particolare è stato predisposto un argano con carrucole e corde con le quali l’infortunato, dopo essere stato stabilizzato su una barella “taboga”, è stato portato fino sulla strada.

Le operazioni sono state difficoltose in quanto in quel punto la pendenza del dirupo era superiore a 50 gradi. Il personale del 118 ha quindi provveduto a collocarlo su una barella spinale per il trasporto con l’elicottero all’ospedale.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.