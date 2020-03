Coronavirus, 11 persone denunciate sai carabinieri nella giornata di domenica

UDINE – Sono stati 11, nella sola giornata di domenica, nella zona di Udine e dintorni, le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Udine per aver violato le prescrizioni del Decreto governativo finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di queste, sette sono state sorprese a transitare in strada senza valida giustificazione tra Udine e Tricesimo. Due di loro, un cittadino afgano e un iraniano, sono stati anche contravvenzionati perché sorpresi in palese stato di ebbrezza. Altri quattro sono incappati nei controlli effettuati in serata tra Udine, Codroipo, Mereto di Tomba e Pasian di Prato.