Comune e prefettura chiudono le aree verdi recintate della città

UDINE – Si è riunito lunedì mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La decisione assunta dal Comitato, presieduto dal prefetto della provincia di Udine Angelo Ciuni, e recepita da un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Udine Pietro Fontanini, reca le seguenti misure: la chiusura dei parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche recintati in tutto il territorio comunale; il divieto in tutti i parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche non recintati di effettuare giochi e sport di squadra di ogni natura; l’accesso a dette aree mantenendo sempre la distanza minima di sicurezza prevista dal Dpcm 8.03.2020 e successive modificazioni.

Nello specifico, il provvedimento riguarda le seguenti aree:

LORD BADEN POWELL – via Duchi d’Aosta

Area di Via Carducci – via Gorghi

GIARDINO AMBROSOLI – Via Cairoli

GIARDINO LORIS FORTUNA – Via Liruti

GIARDINO PASCOLI – via Dante

GIARDINO RICASOLI – p.za Patriarcato

GIARDINO DEL TORSO – Via del Sale

Area GIORGINI – via Colugna

Campo di calcetto presso il Parcoco “Ardito Desio” via Val d’Arzino

Area I. ALPI M. HROVATIN di via Melegnano

Area di Via delle Fornaci

Area C. COLLODI – Via III Novembre

Area di via S. Paolo (Circoscrizione 6°)

Giardino Didattico di Via Zugliano

Area E. SALGARI – Via del Bon

Area S. BRUN – V.le Vat

Area verde SCHIAVI presso il Centro sportivo di Via Bariglaria

Area PELLEGRINI – Viale della Resistenza

Area verde PETER PAN di via di Brazzà

Area verde presso complesso sportivo di via Valente

Area CLOCCHIATTI – Via delle Fornaci

Area VIOLA D’UDINE – Via S. M del Gruagno

Area verde di via Padova – presso scuola Zardini

Area SABA – via Joppi

Area ATLETI AZZURRI D’ITALIA – Via Torino

Le disposizioni dell’ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.