«Mascherine e Dpi fondamentali per rassicurare chi lavora in sanità e assistenza»

UDINE – «Pare che la fornitura di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale si stia regolarizzando, anche se la loro distribuzione all’interno delle strutture viene centellinata. È questo, adesso, a creare tensione e incertezza tra i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario, perché temono che la disponibilità possa venire meno». I sindacati del lavoro pubblico sintetizzano così la situazione riguardo alle dotazioni dei Dpi per i lavoratori della sanità e dell’assistenza in regione, dopo l’allarme lanciato dallo stesso assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.

«È positivo – dichiarano i segretari regionali Orietta Olivo (Fp-Cgil), Massimo Bevilacqua (Cisl-Fp) e Luciano Bressan (Uil-Fpl) che anche la Giunta regionale faccia pressioni a livello nazionale perché vengano risolte tutte le criticità. Quanto alle soluzioni, se da un lato è condivisibile la centralizzazione degli acquisti, in questa fase di emergenza è l’obiettivo condiviso è quello di arrivare a una distribuzione regolare e senza intoppi. È fondamentale infatti che i lavoratori si sentano protetti non solo nell’immediato presente, ma anche per quanto riguarda i prossimi giorni: solo così – concludono i tre segretari – potranno operare con serenità e con la dedizione dimostrata finora nel far fronte in prima linea a questa epocale emergenza».