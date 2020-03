Coronavirus, Serracchiani: “Benvenute le assunzioni in sanità Fvg”

UDINE – “Le assunzioni in sanità annunciate da Fedriga sono ovviamente benvenute in questo momento eccezionale. Oggi è legittimo concentrarsi sull’emergenza, ma bisogna anche sforzarsi di trovare un equilibrio con il resto dei servizi per i malati cronici: rafforzando l’intero sistema, tutelando la salute, ci difendiamo meglio anche dal coronavirus. Per questo rinnovo l’auspicio già formulato dopo l’approvazione della Finanziaria 2020 e del Milleproroghe: che la Regione approfitti degli spazi assunzionali che si aprono e colmi i vuoti nel personale sanitario”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) commentando l’annuncio che la Regione Fvg ha pubblicato una serie di bandi per reclutare rapidamente personale per far fronte all’emergenza Covid-19.

“Il Fvg si è messo giustamente anche se non tempestivamente – osserva Serracchiani – in scia al Veneto, dove lo scorso 26 febbraio il presidente Zaia ha deciso l’assunzione immediata a tempo indeterminato di 215 figure professionali della sanità, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati all’emergenza coronavirus”.

Per la parlamentare “è giusto chiedere aiuto al Governo centrale supporto, ma la nostra autonomia e capacità di spesa ci consente di verificare e organizzare ogni possibilità di utili e tempestivi approvigionamenti”.