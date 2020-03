Sorpreso a rubare, perde la testa: arrestato dalla Polizia

UDINE – Il personale della Questura di Udine ha tratto in arresto, nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, un cittadino italiano per furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Poco prima delle ore 15 una Volante è intervenuta in un supermercato del centro dove i commessi avevano sorpreso un quindicenne a rubare dei generi alimentari: il minore, che per guadagnarsi la fuga aveva spintonato gli stessi, è stato deferito all’autorità giudiziaria competente per rapina impropria.

Mentre gli agenti operavano, un commesso si accorgeva di un altro furto, questa volta da parte di un adulto. Quest’ultimo veniva fermato all’uscita dai poliziotti e trovato in possesso di una bottiglia di superalcolici occultata sotto la giacca e non pagata.

Lo stesso, un italiano 39enne, iniziava a inveire contro gli agenti e a minacciarli con un coccio di bottiglia; gli agenti riuscivano a immobilizzarlo e a condurlo in Questura, ma durante il tragitto con diversi pugni danneggiava l’autovettura di servizio rompendo la paratia in plexiglass che separa gli agenti dai sedili posteriori: veniva quindi arrestato per furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell’auto. Oggi, in sede di convalida dell’arresto, il Gip applicava all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.