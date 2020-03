La gente esce senza motivo: fioccano le denunce in Friuli

UDINE – Ancora denunce per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in materia di contenimento del Coronavirus.

A Udine, Majano e a Colloredo di Monte Albano i carabinieri della Sezione Radiomobile di Udine e della stazione di Majano, hanno denunciato a piede libero cinque persone. Si tratta di quattro uomini (un 30enne, un 58enne, un 33enne e un 52enne) e di una donna di 47 anni. Sono stati tutti sorpresi a circolare a bordo delle proprie auto fuori dai comuni di residenza senza giustificazioni, in violazione, quindi, delle prescrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I controlli sono stati eseguiti dalla Radiomobile di Udine e dal personale delle varie Compagnie che prosegue nel monitoraggio del territorio sostenendo con le proprie pattuglie azioni di presidio su tutte le principali arterie provinciali.

Altro caso anche a Campoformido dove i militari della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 73enne, sorpreso a circolare in sella al suo motociclo, fuori dal comune di residenza senza giustificazioni.

Per tutti quelli che necessitano di spostarsi per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute, si ricorda la possibilità di scaricare il modulo di autodichiarazione, valido per tutto il territorio italiano, sul sito internet del ministero dell’Interno.