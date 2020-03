Coronavirus, la Lega invita a consumare prodotti locali per sostenere l’economia

UDINE – “L’approvazione del Ddl 84 è una prima importante misura necessaria per sostenere l’economia del nostro territorio regionale. Comunque, sarebbe auspicabile che al lavoro svolto da questa amministrazione si aggiungesse anche la volontà da parte dei cittadini a consumare preferibilmente prodotti locali per salvaguardare l’economia regionale”. Arriva a margine della seduta straordinaria di Consiglio regionale l’appello del presidente della II Commissione, Alberto Budai (Lega), affinché nella spesa alimentare di tutti i giorni si prediligano i prodotti locali e made in Italy.

“Lo dico da cittadino del Friuli Venezia Giulia, da presidente della II Commissione e da imprenditore – afferma Budai -: occorre seguire scrupolosamente tutte le regole stabilite dalle autorità sanitarie per contrastare la diffusione del coronavirus, pertanto, nelle spese di tutti i giorni, ognuno di noi può essere determinante per salvaguardare il settore primario e il nostro commercio se sceglie di acquistare soprattutto prodotti locali”.