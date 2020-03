Nidi d’infanzia, il mese di marzo non sarà fatturato alle famiglie

UDINE – “Voglio rassicurare i genitori dei bambini che in questo mese non hanno potuto usufruire dei servizi di nido per l’infanzia e pre e post scolastici a causa dei decreti e delle ordinanze tese al contenimento della diffusione del coronavirus, che l’intero mese di marzo non verrà fatturato”. Lo dichiara l’assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia.

“Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e per avere dimostrato di capire che, anche a fronte delle inevitabili difficoltà organizzative che la sospensione delle attività ha determinato, la salute dei nostri bambini è la cosa più importante”, conclude l’assessore.