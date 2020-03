La Regione Fvg ‘sblocca’ i corsi obbligatori per gli operatori: si potranno fare a distanza

UDINE – La giunta regionale ha recepito le istanze di Confesercenti Udine dando il via libera allo svolgimento a distanza dei corsi obbligatori sull’igiene degli alimenti (Haccp) e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Ad annunciarlo è il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti: “Si tratta di una decisione molto importante – afferma – in quanto i corsi già in calendario erano stati bloccati vista l’emergenza coronavirus. Come Confesercenti abbiamo sollecitato l’esecutivo regionale che è intervenuto con rapidità per risolvere la questione. In un momento in cui molte attività sono chiuse o funzionano a orario ridotto – aggiunge – riuscire a svolgere questi corsi obbligatori utilizzando pc, tablet o smartphone attraverso la piattaforma Fad, può risultare non solo comodo, ma anche utile per occupare il tempo e mettersi in regola con le normative”.

Tutte le aziende interessate possono ottenere ulteriori informazioni ai numeri 0432481253 o 800387670. “Cercheremo di far girare l’informazione il più possibile – conclude il presidente Zoratti – anche utilizzando la nostra pagina Facebook e il nostro sito internet”.