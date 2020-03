Il Consiglio regionale si riunisce in seduta straordinaria a Udine

UDINE – Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, d’intesa con la conferenza dei Capigruppo ha convocato l’Assemblea legislativa mercoledì11 marzo, alle ore 10 a Udine, nell’Auditorium della Regione in via Sabbadini, con all’ordine del giorno l’esame del ddl 84 contenente le prime misure urgenti per fronteggiare i danni causati al territorio dall’emergenza epidemiologica Covid 19, comunemente conosciuta come Coronavirus. “E’ un gesto di estrema responsabilità da parte di tutte le componenti del Consiglio regionale – evidenzia Zanin – in quanto è assolutamente necessario adottare azioni condivise per garantire sostenibilità al tessuto economico regionale in questa difficile fase emergenziale. Il ddl – commenta ancora il presidente – contiene sia interventi di sostegno diretto sia importanti sgravi per le imprese del territorio, la cui tenuta è messa a dura prova da condizioni eccezionali che non sappiamo fino a quando si protrarranno, ben consapevoli che gli effetti di quanto sta accadendo si avvertiranno anche nei mesi successivi”.

“Nel ddl – sottolinea Zanin – è stato anche inserito un articolo di grande rilevanza che, istituendo la possibilità di riunire l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale in teleconferenza, garantisce la funzionalità del sistema anche in occasioni di particolare gravità ed emergenza”. “Siamo usciti a testa alta dall’emergenza terremoto 44 anni fa –

conclude Zanin – e riusciremo a fare altrettanto adesso grazie a un sistema sanitario encomiabile e grazie all’impegno responsabile di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, dalle imprese ai lavoratori. Se rispetteremo le regole imposte dal dpcm e da quanto messo in atto dalla Giunta Fedriga – aggiunge – potremo vincere questa battaglia contro un nemico invisibile ma estremamente pericoloso”.

In merito all’eccezionalità di una convocazione dell’Aula nell’Auditorium della Regione a Udine, il presidente del Consiglio Fvg spiega che “in questo modo si potrà tutelare la sicurezza sanitaria posizionando i consiglieri a scacchiera, lasciando sempre una fila vuota, fornendo tutte le postazioni di liquido igienizzante e assicurando medesime condizioni anche ai dipendenti che saranno impegnati nei lavori”.

L’accesso all’auditorium sarà naturalmente consentito solo agli addetti ai lavori accreditati ma l’intera seduta sarà trasmessa in diretta streaming su fvg.tv e sulla pagina ufficiale Facebook del Consiglio regionale.