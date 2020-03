Coronavirus: sono 116 i casi positivi in Fvg

UDINE – Salgono a 116 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dei quali 27 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva. Si registra inoltre il decesso di una donna di 93 anni a Udine con polipatologia, risultata positiva al test del Coronavirus.

Lo rende noto la Regione, precisando – attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi – che i tamponi finora effettuati sono 1.602