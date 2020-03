Fedriga chiede di estendere la zona rossa a tutta l’Italia

TRIESTE – Il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga ha chiesto di estendere la zona rossa a tutto il territorio italiano. La proposta di misure più stringenti sul territorio nazionale è stata rivolta al governo Conte. “Ho proposto che vengano prese misure fortissime di contenimento e uniformi su tutto il territorio nazionale, e con questo intendo che l’Italia diventi tutta zona rossa per un periodo limitato di tempo”, ha detto Fedriga.

MISURE FORTI PER LIMITARE IL CONTAGIO – Un provvedimento finalizzato a risolvere una volta per tutte l’emergenza coronavirus senza portare avanti un’incertezza che il governatore considera dannosa e controproducente per il tessuto sociale e produttivo del Fvg. “Serve responsabilità da parte dei cittadini – ha aggiunto – questa non è la fine del mondo, ma una situazione seria che va affrontata in modo serio. Noi continuiamo a fare la nostra parte”.

NECESSARIO FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA – Una misura che, come hanno dimostrato i casi di Vò e del Lodigiano, sta funzionando. “Prima risolviamo il problema – ha chiarito Fedriga in conferenza stampa – e prima l’economia riparte”. Per il governatore però, in questa fase di emergenza i cittadini dovrebbero essere esentati dal pagamento delle tasse e ci dovrebbe essere un intervento di supporto da parte dell’Europa.