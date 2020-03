Coronavirus: da martedì chiusi i poli sciistici in Fvg

UDINE – “Impianti di risalita e piste da sci di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia saranno chiusi da mercoledì 11 marzo compreso”. Lo comunica l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini.

“La decisione – aggiunge l’esponente della giunta – emerge anche dal confronto con le altre regioni e l’Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari). Nelle prossime ore seguiranno maggiori dettagli”.

Evidentemente il superaffollamento di domenica 8 marzo e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra gli sciatori, ha convinto la Regione ad agire in maniera precauzionale per scongiurare il più possibile la diffusione del coronavirus in Fvg.