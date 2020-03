M’Illumino di meno, Autovie Venete pianta 145 mila piante

UDINE – M’Illumino di meno quest’anno allo spegnimento simbolico delle luci per mettere in rilievo la necessità di risparmiare l’energia, associa anche la piantumazione di alberi. L’appuntamento con la giornata del risparmio energetico – si celebra venerdì 6 marzo – che vede la trasmissione di Rai2 Caterpillar in prima linea, vede crescere in modo esponenziale le adesioni.

Anche Autovie Venete partecipa all’iniziativa segnalando il costante decremento dei consumi di energia elettrica (-3% all’anno) e l’impegno sul versante dell’ambiente con la piantumazione di alberi e arbusti. Oltre ai 145 mila esemplari già messi a dimora lungo le autostrade A28 e A34 e nel tratto di A4 compreso fra San Donà di Piave e Quarto D’Altino, Autovie Venete entro l’autunno del 2020 piantumerà altre 50 mila piante sempre nei tratti dove è stata realizzata la terza corsia. Le specie utilizzate sono quanto più possibile affini all’ambiente naturale: farnie, aceri, biancospini, scotani piante che, oltre a essere ottimi serbatoi di CO2, sono anche conservatori di biodiversità.

Le specie più ornamentali sono utilizzate come cortina antiabbagliante e come barriere fonoassorbenti, mentre nuovi canneti vanno a naturalizzare le aree di disoleazione a bacino filtrante. Tutta l’area attualmente utilizzata come sede logistica del cantiere per il terzo lotto (la porzione di territorio di Ronchis dove sorgeva il vecchio casello) non appena conclusi i lavori verrà trasformata in un’area verde di 35 mila metri quadri, una parte dei quali (7 mila e 500 metri quadri) verrà dato in concessione al Comune di Ronchis per realizzare un parco urbano.