Coronavirus, i casi in Fvg salgono a 17

UDINE – La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri salgono a 17; sono quattro i nuovi casi di positività registrati tra martedì e mercoledì dal Sistema sanitario regionale (Ssr).

Tre persone, due delle quali ricoverate in ospedale in buone condizioni, sono dell’area triestina mentre la quarta si trova a Gorizia in isolamento domiciliare. Tutti sono stati presi in carico dal Ssr. Sono 372 i tamponi effettuati.

Intanto è arrivata la conferma che è scattata la procedura di prevenzione precauzionale di isolamento per otto consiglieri regionali a causa dell’esito positivo di martedì al test di coronavirus di un consigliere

dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia. Lo comunica la Regione Fvg precisando che i consiglieri che erano seduti nell’emiciclo ai lati, sopra e sotto, del consigliere risultato positivo, dovranno essere isolati. Secondo il protocollo, infatti, la persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con un caso di coronavirus (ad esempio attraverso il contatto delle mani) o un faccia a faccia a meno di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o che si è trovata in un ambiente chiuso per almeno 15 minuti deve essere messa in isolamento contumaciale per 14 giorni.

La persona in isolamento dovrà rimanere nella propria stanza e non condividere per periodi lunghi gli spazi comuni; negli spazi eventualmente condivisi, dove la persona potrà trattenersi, verrà predisposto il ricambio d’aria con apertura delle finestre. E’ necessario, poi, usare un bagno separato se possibile o lavare accuratamente le superfici di contatto secondo le norme igieniche, non condividere piatti, asciugamani, utensili e proibire l’accesso a visitatori esterni.

Gli otto consiglieri vengono messi in isolamento ma non sono soggetti a tampone. Il tampone viene infatti effettuato solo alle persone sintomatiche o dopo un certo numero di giorni dal contatto.