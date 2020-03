Forti piogge in arrivo: c’è l’allerta meteo della Protezione Civile

UDINE – La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per le forte piogge in arrivo. L’avviso riguarda la giornata di lunedì 2 marzo (a partire dalle ore 12) e quella del 3 marzo (fino alle 23.55). Le zone “a rischio” sono il Pordenonese e l’Alto Friuli, dove l’allerta è di colore arancio. Nell’Udinese l’allerta è di colore giallo. La Pc prevede forti piogge, neve abbondante e vento forte. Ci sarà un marcato pericolo di valanghe.

Dal pomeriggio di lunedì precipitazioni in intensificazione, da moderate sulla costa a intense in pianura, molto intense su Pedemontana, Prealpi e Alpi. Sui monti nevicate intense, oltre i 1.200 metri circa sulle Alpi e zone interne delle Prealpi, ma anche a quote più basse al confine con il Cadore, 1.600 metri circa sulle Prealpi prospicienti la pianura, con oscillazioni. Sui monti e sulla costa soffierà vento da sud da sostenuto a forte. Possibili mareggiate. Nella mattinata di martedì le precipitazioni tenderanno a cessare, anche se in giornata saranno ancora possibili rovesci sparsi con Bora moderata.