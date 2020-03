Coronavirus: tre nuovi casi nell’area udinese. Il totale sale a 12

UDINE – Altri tre casi di positività al coronavirus sono stati registrati nella giornata di lunedì dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Si tratta, come ha spiegato la Regione, di persone residenti nell’area udinese riconducibili all’ultimo caso rilevato la notte scorsa. I casi accertati per ora in Fvg sono 12.

In Friuli Venezia Giulia a oggi le strutture del Sistema sanitario regionale hanno effettuato 269 tamponi per il coronavirus. Di questi 9 sono risultati positivi e 20 sono ancora in attesa di esito.