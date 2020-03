Coronavirus: altri 3 positivi a Trieste e a Udine. Il totale dei contagiati sale a 9

TRIESTE – Due persone residenti a Trieste e una a Udine sono risultate positive al test per il coronavirus. Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. Gli interessati, sintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio sanitario e, essendo stati dichiarati non gravi, si trovano in quarantena domiciliare. Ammontano quindi a 9 i casi in regione (4 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia).

Le procedure adottate in Friuli Venezia Giulia stanno funzionando e producono gli effetti sperati, consentendo di isolare con tempestività i casi ritenuti sospetti, validarne l’eventuale positività e ricostruire la filiera di contatti avvenuti sul territorio per limitare la diffusione.

Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che in mattinata dalla sede della Protezione civile di Palmanova ha partecipato in videoconferenza al Comitato operativo presieduto dal commissario straordinario Angelo Borrelli.

I tamponi sinora effettuati sul territorio sono stati 215, le persone poste in quarantena domiciliare sono 68.