Scialpinista bloccato a 1.700 metri: recuperato dall’elicottero della Protezione Civile

PAULARO – Uno scialpinista di Udine si è infortunato durante la discesa nei pressi del passo Cason di Lanza a una quota di 1.700 metri di altitudine.

L’uomo, che era in compagnia di altri escursionisti-sciatori, non riusciva più a proseguire la discesa a causa di una forte distorsione al ginocchio. La zona era priva di copertura telefonica e per chiamare i soccorsi uno dei compagni di gita è sceso per qualche centinaio di metri fin dove ha agganciato la rete per chiamare il Nue 112. La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, allertata intorno alle 15, ha inviato al campo base allestito a Paularo sette tecnici, compresi quelli della Guardia di Finanza di Tolmezzo.