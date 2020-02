Sfasciano un bar e aggrediscono gli agenti: in manette due straniere

UDINE – Personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Udine ha tratto in arresto nella notte un cittadino rumeno 20enne e uno peruviano 30enne per danneggiamento di un bar del centro cittadino (in via Valvason) e resistenza nei confronti degli agenti intervenuti.

Verso le ore 22.30 di ieri, 28 febbraio, il gestore di un locale del centro città chiamava la Sala operativa della Questura perché due suoi clienti stavano minacciando altri avventori e sfasciandogli il locale.

Una Volante, intervenuta immediatamente, riusciva a bloccare i due responsabili che si stavano dando alla fuga: gli stessi avevano infranto a pugni una vetrata del locale, rovinato altri arredi e strumentazione tecnologica e gettato a terra boccali. Mentre gli agenti, raggiunti da altri due equipaggi, ricostruivano quanto accaduto i due hanno iniziato a minacciarli e a opporre loro una strenua resistenza, cercando di fuggire, uno colpendo a calci i poliziotti, l’altro minacciandoli con due bottiglie prese dagli scaffali: il pronto e professionale intervento di questi ha garantito l’incolumità dei presenti e permesso loro di mettere in sicurezza i due e condurli in Questura.

I responsabili sono stati arrestati; nella mattinata odierna in sede di convalida della misura il Gip ha previsto per entrambi l’obbligo di presentazione quotidiano in Questura.