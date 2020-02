Promoturismo lancia il “fattore FVG-19” per rilanciare il comparto

UDINE – Il Friuli Venezia Giulia, confortato dall’assenza di casi accertati di coronavirus sul proprio territorio regionale, passa al contrattacco della crisi per recuperare la fiducia nel settore turistico.

PromoTurismo Fvg, che già dalla scorsa settimana ha attivato al proprio interno un Comitato di crisi, ha avviato da subito un monitoraggio multicanale per stanare le fake news relative all’offerta turistica della regione. È proprio monitorando i canali social e le community che il team dell’agenzia regionale ha intercettato alcune notizie false relativamente a chiusure di impianti sciistici e ad annullamenti di fiere ed eventi, intervenendo direttamente per correggere le informazioni a beneficio dei turisti e dei visitatori.

Per sostenere la ripresa della normalità e contrastare le disdette e la flessione delle prenotazioni, PromoTurismo Fvg darà il via oggi al lancio della campagna ‘Fvg aperto per vacanze’ con un video pubblicato su tutti i canali social dell’agenzia (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube). La campagna metterà l’accento sul fattore FVG-19, ovvero i 19 buoni motivi per venire a visitare il Friuli Venezia Giulia, che costituiscono una sorta di antidoto al Covid-19, un mix di bellezza, fiducia, offerte turistiche speciali dal mare alla montagna, dalla cultura alle città d’arte, all’enogastronomia.

L’agenzia di promozione turistica ha inoltre confermato tutte le proprie visite guidate già in calendario fin dal primo marzo, a cui è possibile aderire prenotando presso tutti i 18 infopoint della Regione.