Friulana di 56 anni morta in Carinzia: sospetto caso di coronavirus

UDINE – Una donna friulana di 56 anni è morta mercoledì nella località turistica carinziana di Bad Kleinkirchheim. Stando al racconto dei mass media austriaci, potrebbe trattarsi di un caso di coronavirus. Sono in corso gli accertamenti del caso. Nel frattempo la zona dove la donna, che i quotidiani indicano come originaria della zona di Udine, è stata messa in quarantena.

Sui siti di Kleine Zeitung e Krone la notizia di apertura è proprio quella del decesso della friulana. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni della donna, individuando chi ha visto e con chi è stata in contatto. Si attendono i risultati degli accertamenti clinici per confermare o meno se si tratti di un caso di coronavirus.

L’Austria resta così con il fiato sospeso, e anche il Friuli Venezia Giulia. La donna si trovava in un appartamento per qualche giorno di vacanza.