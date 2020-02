Perde la testa in Questura e minaccia di morte gli agenti

UDINE – Ha perso la testa mentre si trovava nella sala d’attesa della Questura di Udine, cominciando a urlare e a minacciare gli agenti in divisa. Per questo un 22enne ucraino è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo non solo ha minacciato di morte gli uomini in divisa, ma ha anche dichiarato di voler far saltare l’edificio che ospita la questura con una bomba. Il 22enne era stato fermato poco prima e trovato senza documenti. Per questo era stato portato in viale Venezia per gli accertamenti del caso.