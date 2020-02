Nuova sede della Pc nell’ex caserma Osoppo: ci sono 2 milioni di euro

UDINE – E’ stato approvato dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, lo schema di convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione che permetterà di ottenere il finanziamento di 2 milioni di euro previsto nell’ambito del secondo Addendum al Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020.

Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento degli interventi previsti nel bando nazionale periferie: progetto Experimental city – edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo” per assicurare il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture.

Il progetto, di cui la Regione è il soggetto beneficiario e il Comune di Udine l’attuatore dell’intervento, interessa l’ambito territoriale comunale costituito dall’ex caserma Osoppo. Le opere puntano alla rigenerazione e riqualificazione urbana, con il tentativo integrato di ridurre le emissioni globali, i consumi di energia, risorse naturali e del suolo.