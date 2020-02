Guida ubriaco e finisce contro un palo in via Marangoni

UDINE – Aveva nel sangue un livello di alcol 4 volte superiore al limite consentito. Non a caso, domenica mattina poco dopo le 6, ha perso il controllo della Bmw su cui viaggiava schiantandosi contro alcuni pali dell’illuminazione e e della segnaletica stradale. L’incidente si è verificato in via Marangoni, a Udine.

A finire nei guai è stato un 30enne albanese, che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per accertamenti. Accanto a lui, nell’auto, era seduto un giovane classe 1995 di Campoformido, anche lui rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.