Afgano accoltellato a una gamba nella zona del parco Moretti

UDINE – E’ finito in ospedale con una profonda ferita a una gamba. Domenica sera, attorno alle 19, un giovane afghano sarebbe stato inseguito da alcuni uomini che l’avrebbero colpito con un coltello o un coccio di vetro nella zona del parco Moretti. Il 23enne è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

L’aggressione è avvenuta tra via Mentana e via Podgora. Per fare chiarezza sull’accaduto sono impegnati gli agenti della Squadra volante, che sono al lavoro per capire le ragioni che hanno portato al ferimento del 23enne.