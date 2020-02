Lavori pubblici, terminata la riasfaltatura del piazzale del Gervasutta

UDINE – È stata completata in questi giorni l’asfaltatura di un sito particolarmente strategico: il piazzale antistante l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”.

Si tratta di un’area di grande importanza, poiché funge sia da accesso principale alla struttura che da area di svolta e capolinea per la linea 1 dell’autobus cittadino. L’area oggetto di intervento ricade nelle proprietà di Comune e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, per un totale di oltre 3.000 metri quadri: negli anni era stata oggetto di periodiche manutenzioni per garantirne la sicurezza, ma con il tempo e il naturale degrado del manto si è reso necessario un intervento più consistente. Comune e Azienda Sanitaria hanno quindi organizzato un tavolo congiunto con Saf per coordinare un intervento di sistemazione definitiva, finanziato proporzionalmente in base alle rispettive aree di competenza.

Si è potuto così operare con una sola ditta, in un unico intervento, riducendo al massimo i costi ma anche i disagi per l’utenza e per il servizio di trasporto pubblico. Nel contempo è stato possibile concordare i materiali e le soluzioni migliori, con la posa, ad esempio, di una guaina di rinforzo nelle aree di manovra dell’autobus, e con la revisione della segnaletica orizzontale volta a garantire gli spazi di manovra e disincentivare la sosta non autorizzata, che spesso creava problemi agli autobus.

Il degrado del manto stradale ha richiesto un intervento urgente per l’asfaltatura, mentre la segnaletica orizzontale verrà tracciata tra qualche settimana, per dare tempo al bitume di stabilizzarsi e garantire così una maggiore tenuta della vernice nel tempo. Grande soddisfazione è stata espressa per il risultato da parte dell’Amministrazione che ha sottolineato che si tratta di un intervento atteso da molto tempo e realizzato in perfetta sinergia con Azienda Sanitaria e Saf. Finalmente i cittadini e gli utenti di una così importante struttura potranno muoversi in sicurezza tra gli accessi del Gervasutta e la fermata del bus.