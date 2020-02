Coronavirus, 10 persone in quarantena

UDINE – La sanità del Friuli Venezia Giulia ha preso in carico 7 pazienti a Udine e 3 a Trieste che presentano gli stessi sintomi del Coronavirus, ma “dalle prime notizie che abbiamo i test sono negativi”. Lo ha detto in diretta Fb il governatore, Massimiliano Fedriga, al termine di un vertice a Palmanova con la Protezione civile, alla presenza dell’assessore Fvg alla Salute, Riccardo Riccardi.

“Abbiamo attivo il monitoraggio sul coronavirus sette giorni su sette e abbiamo agito ovunque con il massimo grado di prevenzione, sempre in contatto con il ministero della Salute, cercando di usare una cautela un po’ più alta rispetto agli esiti in corso”, ha detto Fedriga.

“I sette casi a Udine e tre a Trieste – ha precisato – sono stati subito presi in carico, ma non sottovalutiamo nessun tipo di segnalazione che ci giunge alle strutture sanitarie del Fvg”.

In caso di “sospetto anche mimino – ha aggiunto – è importante chiamare subito il 112 ancora prima di rivolgersi al pronto soccorso e al medico di base”.