BOLOGNA – È finita 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Udinese, valida per la 25^ giornata di Serie A Tim. Ancora una volta Gotti si affida all’undici visto domenica contro il Verona, ad eccezione di Jajalo. Torna Mandragora in mediata insieme a De Paul e Fofana, a guidare l’attacco invece il tandem Okaka-Lasagna.

All’8’ punizione da buona posizione sulla trequarti, sul punto di battuta Mandragora che calcia potente ma trova la barriera. Al 22’ Lasagna fraseggia bene con Okaka al limite dell’area e libera il suo sinistro, pallone alto sopra la traversa. Al 24’ è De Paul a ritagliarsi lo spazio per concludere a rete. Il tiro dalla distanza è buono ma non angolato, Da Costa fa sua la sfera. Al 26’ il Bologna si fa vedere dalle parti di Musso con il tentativo di Orsolini, il numero uno bianconero è attento e respinge. Un minuto più tardi ci prova Skov Olsen da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di poco a lato. Al 33’ calcio di punizione per l’Udinese, sul punto di battuta si presenta De Paul che pennella alla perfezione per Okaka appostato in area. Lo stacco del centravanti è imperioso e, con un potente colpo di testa, trafigge Da Costa per il gol del vantaggio friulano. Al 40’ traversone di Orsolini sul secondo palo per Mbaye, la conclusione termina alta. Allo scadere della prima frazione ci prova anche Barrow dalla distanza, il tiro è potente ma non centra lo specchio della porta.

Nella ripresa al 52’ è Orsolini a concludere al volo da posizione defilata, Musso è sulla traiettoria e manda in corner. A 63’ Palacio scambia con Dominguez al limite dell’area e tenta la conclusione al volo, palla di poco a lato. Al 65’ Okaka si fa spazio con il fisico tra la difesa rossoblu e conclude in porta, Da Costa si distende e manda in calcio d’angolo. Al 72’ è di nuovo Orsolini a concludere verso la porta bianconera, il tiro viene deviato dalla retroguardia friulana. Al 83’ ci prova ancora Orsolini con un tiro a giro da poco dentro l’area di rigore, Musso si allunga ma il pallone finisce di poco a lato. All’88’ è l’esordiente Baldursson a calciare dopo lo scambio con Orsolini, il tentativo termina largo. Al 91′ arriva il gol del pareggio. È Palacio a depositare in rete un pallone vagante in area di rigore e battere Musso per il gol dell’1-1. Terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Gotti, il cui prossimo impegno è in programma alla Dacia Arena per le 18 di sabato contro la Fiorentina.