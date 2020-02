Padre e figlio bloccati dopo un fuori pista: recuperati nella notte dal Cnsas

CHIUSAFORTE – Si è concluso positivamente alle 22.30 l’intervento di soccorso dei due sciatori sloveni di Kranje, padre e figlio, M.T. del 1968 e D. T. del 2003 rimasti bloccati durante una discesa fuoripista.

Partiti dalla stazione d’arrivo degli impianti del Funifor, a circa 2.000 metri, i due sciatori hanno tentato di intraprendere l’ultima discesa seguendo probabilmente le tracce di precedenti sciatori fuoripista sotto il Pic Majot, ma dopo circa trecento metri dislivello si sono trovati bloccati su una lastra di ghiaccio sotto la quale si celava un salto di un centinaio di metri di volo. Sono stati loro, non riuscendo più a muoversi da quel punto e comprendendo i rischi che avrebbero corso, a chiamare i soccorsi intorno alle 16.30. Soccorso Alpino e Guardia di Finanza hanno organizzato due squadre di ricerca per localizzarli, una è partita dall’inizio delle piste, l’altra, con l’aiuto del personale e dei mezzi della Promotur, da quota 2000 metri: non è stato possibile infatti individuare la loro posizione con i sistemi di georeferenziazione.