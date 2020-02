Loris Basso nuovo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo

UDINE – L’Ente Friuli nel Mondo cambia guida. L’Assemblea dei Soci, riunitasi il 20 febbraio 2020, ha eletto alla presidenza Loris Basso. Già sindaco del Comune di Corno di Rosazzo dal 2004 al 2014, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nel sociale, è rappresentante in diversi consigli di amministrazione del Terzo settore. Cultore dell’enogastronomia friulana, è attualmente Duca (presidente) del Ducato dei Vini Friulani e “Ambasciatore per le Città del vino”.

Basso eredita dal presidente uscente Adriano Luci un ente sano e in continua espansione, che ha saputo declinare la friulanità in maniera dinamica e innovativa, custode delle tradizioni ma anche promotore della valorizzazione di legami economici con i corregionali in Italia e all’estero. Al neo eletto presidente il compito di continuare a cementare e valorizzare in tutti i continenti un “patrimonio umano” già incredibile, allargando ulteriormente la rete di relazioni internazionali intessuta negli anni a beneficio del Friuli e dell’intero sistema regionale.

L’Assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo di tutte le cariche sociali dell’associazione.

Il nuovo consiglio direttivo, formato da 15 componenti, vedrà al fianco del presidente Basso: Michelangelo Agrusti, presidente Unindustria Pordenone; Flavia Brunetto, vice presidente vicario Fondazione Friuli; Pierino Chiandussi, presidente Anap Fvg in rappresentanza di Confartigianato-Imprese Udine; Anna Pia De Luca, ex docente universitaria; Elisabetta Feresin, già sindaco di Mossa in rappresentanza della Camera di Commercio Venezia Giulia; Pietro Fontanini, sindaco di Udine; Stefano Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo; Luigi Papais, in rappresentanza della consulta nazionale dell’emigrazione; Federico Vicario, presidente Società Filologica Friulana; Christian Vida, vice presidente vicario di Confindustria Udine; Dario Zampa, artista; Gabrio Piemonte, Francesco Pittoni, Joe Toso, in rappresentanza dei Fogolârs Furlans d’Italia e del mondo. Il dottore commercialista Gianluca Pico è stato confermato componente dell’Organo di Controllo, mentre costituiranno il Collegio dei Probiviri Oreste D’Agosto, Enzo Bertossi e Alfredo Norio.