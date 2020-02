L’Associazione per il Bambino in Ospedale “colora” l’ospedale di Udine

UDINE – L’Associazione per il Bambino in Ospedale, dopo i Minions sulla rampa che porta al padiglione 7 dell’ospedale cittadino, ha dato nuova vita anche a quello che il tempo sembrava aver consumato, reso inutilizzabile e con un tocco di colore è riuscita a regalare nuovamente un po’ di allegria.

In base al principio molto attuale del riciclo è partita la raccolta dei copri-cerchi di ruote d’automobile usati: i volontari, con familiari e amici hanno contribuito alla ricerca e poi è iniziato “l’atelier di pittura”. Così, lungo la ringhiera di fronte alle camerette dei piccoli ricoverati nel reparto di pediatria sono nati dei colorati fiori giganti, un vivace prato fiorito, allegro e rasserenante che i bimbi, affacciati alle finestre in braccio alle mamme, si divertono a distinguere scegliendo quello preferito. Su altre ringhiere girandole e soli multicolori rallegrano e attirano l’attenzione dei passanti in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del padiglione che al momento intristiscono un po’ gli spazi esterni.

Ancora una volta i volontari Abio hanno trovato la soluzione per rendere gli spazi più gradevoli e promettono presto nuove e piacevoli sorprese…