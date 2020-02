La Polizia arresta un latitante in Ungheria

UDINE – Il 18 febbraio scorso, la Polizia ungherese ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso nell’ottobre 2019 dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti della 51 enne M.C. I. Il cittadino magiaro deve scontare una pena di 3 anni 11 mesi e 26 giorni, emessa a seguito della condanna del Tribunale di Udine, per fatti occorsi a Tarvisio nel marzo 2013.

Nella circostanza, l’uomo era alla guida di un mezzo, in entrata Stato, dove all’interno si trovavano 5 clandestini di origine africana, introdotti illegalmente in Italia. L’attività di Polizia portava anche all’arresto di un connazionale dell’uomo, che gli elementi raccolti, permettevano di appurare avere il ruolo di staffetta. Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, successivamente alla sua scarcerazione, l’interessato si era reso irreperibile in Italia.

A seguito del provvedimento di condanna, le indagini investigative, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, permettevano di rintracciare il fuggiasco nella città di Vecses (Ungheria) dove si era trasferito e veniva tratto in arresto in esito al dispositivo della Procura di Udine.