Nel bar spuntano armi e droga: arrestato 57enne

UDINE – La Polizia ha trovato nel suo bar non solo droga ma anche armi. E così un 57enne italiano è stato arrestato dal personale delle Volanti della Questura di Udine per i reati di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di più armi comuni da sparo detenute illegittimamente.

Il controllo è scattato nella serata di martedì 18 febbraio. Gli agenti sono entrati nel locale perquisendolo, e hanno trovato non solo due moschetti e diverse munizioni, ma anche un barattolo contenente marijuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione.

La Polizia ha quindi passato al setaccio anche l’abitazione dell’uomo, residente in provincia, trovando un sacchetto con più di 4 etti di marijuana, un altro moschetto, due baionette, altro munizionamento di diverso calibro. Il 57enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Udine. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza di quanto sequestrato.