Frecce Tricolori: niente Air Show a Lignano e a Grado

UDINE – Le Frecce Tricolori, nel 2020, non si esibiranno nè a Lignano nè a Grado. L’anticipazione arriva dal Messaggero Veneto, che dà seguito a una comunicazione che i vertici dell’Aeronautica Militare hanno dato ai sindaci dei due comuni.

Niente Air Show quindi, dopo anni nei quali l’appuntamento con la Pan ha costituito un vero e proprio richiamo turistico per le due località balneari. C’era addirittura chi prenotava le vacanze proprio in corrispondenza dei voli delle Frecce, senza contare l’afflusso di persone che nei giorni dell’esibizione affollava le spiagge di Lignano e di Grado.

Le amministrazioni comunali sono già al lavoro per tentare di far cambiare idea all’Aeronautica, visto il legame ormai profondo che le Frecce Tricolori hanno con questi due territori. Cancellare l’esibizione proprio nell’anno della festa dei 60 anni (in programma a settembre a Rivolto) sarebbe una vera e propria beffa.