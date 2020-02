Dido sarà la star della rassegna “Udine Vola 2020”

UDINE – La musica internazionale protagonista della rassegna “Udine Vola 2020”, contenitore musicale che animerà l’estate del Castello di Udine con una serie di concerti con protagonisti artisti italiani e stranieri, in un mix di offerta e di generi che richiamerà un pubblico transgenerazionale anche da fuori città e da fuori regione. Grande ospite della rassegna sarà la meravigliosa Dido, artista britannica che ha pubblicato a novembre una riedizione del disco “Still on My Mind”. Vincitrice di numero si premi, capace di vendere decine di milioni di dischi in carriera, Dido salirà sul palco del Castello di Udine il prossimo 27 luglio, per l’unica data italiana del suo “Tour 2020”. I biglietti per l’evento saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster a partire dalle 10 di giovedì 20 febbraio. Il concerto è inserito nella rassegna “Udine Vola 2020”, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di UdinEstate. Tutte le info e i punti vendita su www.azalea.it .

Con l’uscita del suo nuovo album, Dido è stata l’artista femminile che ha venduto di più nel Regno Unito nel 2019. A questi ottimi risultati è poi seguito il suo primo tour mondiale a distanza di 15 anni, con grande risposta di critica e pubblico. L’album appena pubblicato include il singolo “Just Because”, versioni acustiche di hit celeberrime come “Thank You” e “White Flag” ed un nuovo brano: “This Is Love”. Dido Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong, meglio nota come Dido, nel corso della sua meravigliosa carriera ha abbracciato svariati generi, dall’elettropop al trip hop, passando per l’alternative rock e la folktronica. Cresciuta a Londra studiando e ascoltando musica classica, grazie al fratello, futuro leader del gruppo trip hop/trance Faithless, è entrata in contatto con diversi generi musicali e sonorità, facendo esperienza come cantante in varie band locali. Nel 1999 pubblica il suo primo album “No Angel”, contenente tra gli altri i brani “Thank You” e “Here With Me”. L’album, uno dei maggiori successi discografici del Regno Unito nella prima decade degli anni 2000, ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo, permettendo alla cantautrice di conquistare oltre 40 dischi di platino a livello globale.

Fra i grandi successi della carriera di Dido troviamo certamente la collaborazione con Eminem nella fortunattissima “Stan” (2000). Nel 2001 Dido vince l’MTV Europe Music Award come miglior artista emergente, e nel 2002 conquista ben tre World Music Award e due Brit Award come miglior artista donna e miglior disco inglese. Nel 2003 esce il suo secondo album, “Life for Rent”. Il primo singolo estratto, “White Flag” viene immediatamente premiato dal pubblico, facendo balzare la canzone in vetta alle classifiche di tutto il mondo, consacrando così definitivamente Dido nell’olimpio del pop inglese e mondiale. In tutta la sua carriera ha pubblicato 5 album in studio e collaborato con i più grandi artisti internazionali, come il già menzionato Eminem, Britney Spears (nella colonna sonora del film “Crossroads – Le strade della vita”) e Carlos Santana (in “Feels Like Fire”).