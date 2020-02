Al Terminal Nord tuffo nel passato con i video games degli anni ’80 e ’90

UDINE – Alla riscoperta delle prime consolle e dei videogiochi che spopolavano quasi 30 anni fa. Al Parco Terminal Nord approda il Vintage games, l’evento dedicato ai videogames degli anni ’80 e ’90 con esclusive postazioni interattive per ripercorrere la storia del videogioco fino alle console più moderne.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 19.30 gli appassionati del mondo virtuale potranno ripercorrere la storia dei videogiochi. Nella galleria del Parco sarà allestita un’area gioco ispirata agli anni passati con numerose postazioni: 6 cabinati multigioco e 6 con cabinati multigioco da tavolo, Nintendo Nes gigante e Game Boy gigante.