Affitto troppo caro: Adoro Cafè lascia piazza Duomo

UDINE – La caffetteria Adoro Cafè di piazza Duomo, una delle caffetterie di riferimento per gli amanti del buon espresso in centro storico a Udine, da martedì ha abbassato le serrande.Duplice la motivazione che ha portato a questa scelta l’azienda friulana Oro Caffè, proprietaria della catena di caffetterie a marchio Adoro Cafè: da un lato l’affitto eccessivamente alto richiesto dal proprietario del locale in piazza Duomo e dall’altro una recente sinergia creata con la pasticceria Beltrame, che ha ceduto ad Adoro Cafè la possibilità di trasferirsi nel locale di piazza Venerio, ex bar Nuova Borsa di fronte all’edicola.

“Siamo felici di questa nuova collaborazione con Beltrame, instaurata grazie all’introduzione delle nostre miscele di caffè in alcuni dei loro locali, e che abbiamo deciso di rafforzare maggiormente aprendo una caffetteria del nostro format Adoro Cafè dove fino a oggi c’erano loro in piazza Venerio a Udine – dichiara Chiara De Nipoti, presidente cdA Adoro Cafè, che prosegue – siamo entusiasti di questo cambiamento e della nuova apertura che avverrà tra due settimane. Non potevamo rinunciare al salotto udinese a cui siamo molto legati e che ci ha dato sempre grandi soddisfazioni”.

Al via dunque i lavori nel nuovo locale che vestirà naturalmente il look del format Adoro Cafè e che trasferirà anche tutto lo staff attuale del Duomo. La nuova apertura di Adoro Cafè piazza Venerio avverrà nella prima settimana di marzo, proprio a cinque anni dalla prima apertura dell’Adoro Cafè a Trieste in piazza Cavana a cui si sono affiancate le altre presso la sede centrale della torrefazione a Tavagnacco, nel centro commerciale centro studi a Udine, a Verona e la recentissima apertura in Russia in centro a Mosca.

La catena Adoro Cafè rappresenta un ambizioso progetto, nato con l’obiettivo di diffondere in Italia e nel mondo la cultura dell’espresso e della caffetteria italiana.