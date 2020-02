Una delegazione del Fvg agli Stati generali della Lega

UDINE – “Abbiamo trovato un Matteo Salvini in grandissima forma, che ha dettato la linea sui futuri incontri e gli impegni che ci porteranno a governare anche altre regioni d’Italia. Quest’oggi sono stati formati dei tavoli tematici che vedono coinvolti trasversalmente tutti gli amministratori regionali della Lega, dal Trentino alla Sicilia”. Questo il commento del capogruppo in Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin, presente a Roma con tutto il Gruppo consiliare del Friuli Venezia Giulia e gli assessori regionali agli Stati Generali degli amministratori regionali della Lega.

“I tavoli tematici sono stati suddivisi sulla base del ruolo e degli incarichi, ad esempio è stato formato il Tavolo dei Governatori, a cui siede chiaramente il nostro presidente Fedriga, con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. C’è quindi il Tavolo dei Capigruppo, a cui mi onoro di partecipare in prima persona, e poi i Tavoli Tematici a cui partecipano assessori e consiglieri regionali competenti per materia. Lo scopo è quello di favorire un coordinamento fra le Regioni a trazione Lega, oltreché puntare ad elaborare strategie e proposte vincenti per il territorio. Non nascondo – conclude Bordin – che la nostra misura per le famiglie del Friuli Venezia Giulia, con trasporto pubblico scontato del 50% e rette degli asilo abbattute dal secondo figlio in poi, hanno già attirato l’attenzione di molti colleghi di altre Regioni che hanno chiesto come siamo riusciti ad attuare una misura così importante”.

Dichiarazioni a cui fa eco il presidente della V Commissione, Diego Bernardis, anche lui già impegnato in una serie di riunioni con colleghi di altre Regioni: “Questi Stati Generali degli amministratori regionali della Lega sono stati un ottimo momento di incontro per discutere proposte, acquisire buone pratiche e conoscere tanti colleghi consiglieri regionali provenienti da tutt’Italia. La forza di una Regione la si determina anche dalla capacità dei propri eletti di fare gioco di squadra e oggi abbiamo gettato le basi per una solida e proficua collaborazione fra Regioni d’Italia”.