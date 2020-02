Esce di strada con la moto e muore

FAEDIS – E’ uscito di strada schiantandosi contro un tubo per l’irrigazione dei campi. E’ morto così Michele Cabas, classe 1963, residente a Precenicco. L’uomo si trovava in sella alla sua motocicletta e stava percorrendo la strada regionale 356 da Faedis in direzione Cividale. L’incidente si è verificato attorno alle 17.30 di domenica 16 febbraio.

Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere all’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.