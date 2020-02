Fondine difettose, la denuncia del Sap: “Se ne sono rotte 3 in un giorno”

UDINE – “Abbiamo iniziato a segnalare l’anomalia delle nuove fondine in polimero che si rompono anche semplicemente entrando nell’auto di servizio nel dicembre 2018. Abbiamo risollevato il problema lo scorso ottobre all’indomani della tragedia di Trieste. Ad oggi il problema ancora non è stato risolto”. A dirlo è Nicola Tioni, segretario provinciale del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia.

“A Udine solo nella giornata di sabato – aggiunge Tioni – si sono rotte tre fondine, sette negli ultimi mesi. Tutte rotte in maniera del tutto assurda. Le fondine dei colleghi si sono rotte sempre nello stesso punto ovvero nella parte che serve da aggancio tra l’arma e il cinturone. Nessuna colluttazione nessun inseguimento si sono rotte entrando in macchina. Figuriamoci se i colleghi avessero dovuto affrontare un soggetto esagitato o avesse dovuto sedare una rissa. Cosa sarebbe accaduto se l’arma staccandosi fosse finita per terra, se la fondina si fosse rotta ai poliziotti aggrediti a Udine, in viale Venezia, nella notte tra lunedì e martedì, dove un uomo in stato di alterazione alcolica ha ferito al volto uno di loro”.

“Questi – chiude il rappresentante del Sap – sono interrogativi che poniamo da oltre un anno all’Amministrazione. Serve che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità non possiamo lasciare i colleghi già bersaglio dei balordi in balia di dotazioni non idonee”.