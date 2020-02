Due anziani coniugi rapinati in casa a Udine

UDINE – Faccia a faccia con tre rapinatori. E’ capitato a una coppia di Udine, 93 anni lui, 88 lei, che si sono trovati i ladri in casa dopo cena, mentre erano sul divano a guardare la tv. I malviventi gli hanno chiesto di restare tranquilli e che non gli sarebbe accaduto nulla. E così hanno fatto i due anziani, mentre la loro casa di via Terenzano veniva messa sottosopra.

Dopo aver trovato soldi in contanti (5 mila euro in tutto) e qualche oggetto preziosi, i ladri se ne sono andati da dove erano arrivati. Dopo essersi ripresi, i due coniugi hanno chiesto aiuto alla vicina che ha allertato il 112. Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia.

Sono in corso le indagini per provare a identificare i malviventi, che erano in tre, a volto coperto, e che parlavano in italiano.