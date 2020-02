Libri di testo per la scuola: decisi i contributi del Comune

UDINE – La giunta comunale ha deliberato l’approvazione delle linee di indirizzo, contenute in apposito Bando, per la concessione di contributi destinati all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e residenti a Udine.

Il Comune di Udine, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, contribuisce alla spesa delle famiglie degli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado, mediante la concessione di contributi da utilizzare esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo per i quali non è previsto il servizio di comodato gratuito.

L’erogazione dei contributi avviene tramite ticket di valore diversificato in funzione dell’Isee dei richiedenti e della classe a cui appartiene l’alunno (prima, seconda o terza). Tale procedura verrà attivata anche per l’anno scolastico 2020/21 per un importo complessivo di 16.150 euro: per un Isee compreso tra zero e 8 mila euro, i ticket erogati avranno un valore di 120 euro per le classi prime, 50 euro per le classi seconde e 60 euro per le classi terze; per un Isee compreso da 8.000,01 euro a 10.0000 euro, i ticket avranno un valore di 80 euro per le classi prime, 40 euro per le classi seconde e 40 euro per le classi terze.

Oltre alla residenza anagrafica nel Comune di Udine, il requisito per l’ammissione alla procedura di concessione dei contributi è un valore massimo di Isee pari a 10.000 euro.