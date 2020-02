Il Comune di Udine assume: al via concorsi per 19 posti

UDINE – Il Comune di Udine ha reso noto di aver pubblicato sul suo sito istituzionale i bandi per l’assegnazione di 19 posti i lavoro. Anche a palazzo D’Aronco, come nel resto del Paese, gli effetti di “quota 100” hanno spinto molti dipendenti ad andare in quiescenza. Ecco perchè si sono creati dei “buchi” nelle piante organiche che l’amministrazione ha la necessità di coprire.

Nello specifico, fino al 19 febbraio si potrà fare domanda per accedere a uno dei 6 posti per agente di Polizia locale; fino al 24 febbraio per uno degli 8 posti da istruttore tecnico (C1), e fino all’8 marzo per uno dei 5 posti da assistenti sociali (D1). I requisiti per la partecipazione sono indicati nei bandi consultabili nella pagina amministrazione trasparente dedicata ai concorsi: https://www.comune. udine.it/amministrazione- trasparente/bandi-di-concorso.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante la procedura telematica raggiungibile all’indirizzo http:// comuneudine. iscrizioneconcorsi.it/ entro le date di scadenza.