Calcio femminile: a Tavagnacco c’è il Milan di Maurizio Ganz

UDINE – Riparte la serie A femminile. Sabato 15 febbraio alle 12 il Tavagnacco ospiterà il Milan per la quindicesima giornata del Campionato. Un match proibitivo (sulla carta) per le ragazze di mister Luca Lugnan, distanziate in classifica da 24 punti dalle rossonere allenate dal friulano Maurizio Ganz (32 per il Milan, 8 per il Tavagnacco). Ma l’allenatore gialloblu non si dà per vinto e suona la carica, nonostante debba fare a meno delle infortunate Lara Ivanusa e Caterina Ferin.

«Chi partirà titolare venderà cara la pelle – annuncia Lugnan –. Affrontiamo un top club in lotta per un posto in Champions e di certo non farà sconti. Ma noi andremo in campo agguerrite, con rispetto ma con la voglia di fare punti. In questo momento della stagione abbiamo estremo bisogno di muovere la classifica cercando di strappare qualche risultato utile anche contro le squadre di alta classifica. E’ arrivato il momento – chiude Lugnan – di raggiungere chi ci sta davanti in classifica».

Le altre partite della giornata: Pink Bari-Florentia (sab. ore 12), Fiorentina Women-Sassuolo (sab. ore 14.30), Orobica Bergamo-Empoli Ladies, As Roma-Hellas Verona, Juventus-Inter (dom. ore 12.30).