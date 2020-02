Concluso il riassetto della viabilità attorno a via Popone

UDINE – Si è conclusa la realizzazione della nuova viabilità nel quartiere di Sant’Osvaldo, nel tratto compreso tra via Basiliano, via Sigerado, via Popone, via Attimis e via della Valle. Grazie a un investimento di 877 mila euro sono state edificate due rotatorie, un piccolo parcheggio pubblico e alcuni tratti di nuova strada, oltre alla riasfaltatura dell’intero percorso.

Al taglio del nastro simbolico sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini, il suo vice Loris Michelini e il comandante del vigili del fuoco di Udine, Alberto Maiolo. A occuparsi dei lavori è stata la ditta Coletto srl di San Biagio di Callalta su progetto della Archest srl.