Riapre a tempo record via Castellana dopo il cedimento della fognatura

UDINE – A tempo di record i tecnici di Cafc sono riusciti ad accelerare il ripristino della condotta ceduta in via Castellana a Udine, dopo aver realizzato il bypass per lo spostamento dei sottoservizi (gas, acquedotto, Enel).

Alle 16.30 di mercoledì, infatti, la strada è stata riaperta, ben prima del previsto (dopo aver esaminato la problematica, il cedimento era assai meno critico del previsto). Si tratta di una delle fognature più vecchie che ha circa 80 anni di vita: è la fognatura principale di Udine, una dorsale importante di una parte del centro della città con una portata rilevante.